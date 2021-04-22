Украина ввела спецпошлины на импорт белорусских автобусов и грузовиков

В Украине ввели спецпошлины в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовиков и спецавтомобилей из Беларуси.

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле. Они отметили, что были установлены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси. Об этом говорится в газете "Урядовый курьер".

"Было установлено, что правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В Комиссии заявили, что такие действия противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ), статьи 2 Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и считаются дискриминационными и недружественными в понимании положений Закона и Порядка.

"Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу Решением Комиссии и к установлению факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – сообщили в Комиссии.

Пошлина затронет автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и массой 5-20 тонн и более 20 тонн (исключение сделали для автомобильных шасси) и спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и передвижные мастерские).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на нескольких маршрутах тестировали белорусские электрические автобусы.