Тюнеры создали шестиколесный Mercedes X-Class

Тюнеры переделали Mercedes-Benz X-Class на шестиколесный автомобиль. Недавно он продавался в Нидерландах и кто-то его купил.

В этом месяце завершится производство этой модели, но тюнеры все еще показывают, что из недолговечного пикапа немецкой марки можно сделать что-то дикое. И этот автомобиль является ярким примером. Об этом сообщает Motor1.

Для размещения дополнительной оси есть специальный подрамник. Также на 10 сантиметров подняли подвеску. Дополнительная высота позволила установить новые колеса с большими внедорожными шинами.

Автомобиль построили в 2020 году в единственном экземпляре. Внешне он отделан коричневым металлическим цветом, который имеет оттенок корневого пива. На обоих концах имеются хромированные бамперы, а по бокам огромные черно-матовые крылья. По бортам грузового отсека и над крышей расположен трубчато-металлический каркас от Carlex Design. Средина грузовой зоны обработанная сталью с бриллиантовым рисунком. Дверь багажника украшает накладка "6 Wheeler".

Интерьер остался заводским. Есть черные кожаные сиденья и серебристая отделка. Эмблему шестиколесного авто расположили на пассажирской стороне приборной панели. Система камер все еще работает, даже с расширенным грузовым отсеком.

Также осталась трансмиссия X350d. 3,0-литровый турбодизель V6 производит 255 лошадиных сил и 550 Нм, которые проходят через семиступенчатый автомат. В салоне нет явного контроля за трансмиссией, поэтому это может быть штатная система.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры Maxlider Brothers Customs создали шестиколесный Ford Bronco.