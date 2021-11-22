Тюнеры показали эксклюзивный суперкар на базе Plymouth Cuda. Видео

Американец Дэйн Уайт не только президент UFC, крупнейшей в мире организации смешанных боевых единоборств (ММА), на и большой ценитель спортивных автомобилей. В тюнинговой мастерской PowerBlock’s MuscleCar для него построили уникальный рестомод на основе культового Plymouth Cuda 1971 года.

Об этом сообщает портал Motorious. Для многих фанатов Mopar нет более мощного "маслкара", чем Plymouth Cuda 1971 года. Он выглядят круто, обладает отличными характеристиками и, возможно, являются вершиной славы машин этой категории. Именно по этой причине в мастерской MuscleCar PowerBlock взялись за постройку рестомода для Дэйна Уайта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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На смену штатному мотору под капотом этого автомобиля установили современный 7,2-литровый мотор Hemi V8. Для управления мотором установили новый электронный блок, позволяющий в полной мере реализовать его потенциал.

Мощный двигатель потребовал существенной модернизации всего автомобиля. В частности, машина получила прочный подрамник, а также современную подвеску. Кроме того, были установлены эффективные 6-поршневые тормозные суппорты, нестандартные коллекторы и новую выхлопную систему.

Внешне автомобиль отличается яркой двухцветной окраской с черным капотом, черными вставками на задних крыльях и широких легкосплавных черных дисках, "обутых" в скоростную резину.

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