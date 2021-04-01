Toyota создала автомобиль для транспортировки вакцины против коронавируса

Toyota и компания B Medical Systems создали уникальный внедорожник с холодильными возможностями, которые позволят ему транспортировать вакцину против коронавируса.

Система охлаждения в Land Cruiser 78 поможет доставлять вакцину в отдаленные уголки мира. Автомобиль получил предварительную квалификацию на соответствие стандартам Всемирной организации здравоохранения. Он оснащен холодильником для вакцин CF850 от B Medical Systems, который может перевозить 400 упаковок вакцин в своей 396-литровой емкости. Об этом сообщает Motor1.

Холодильник также поставляется с собственным независимым источником питания, который обеспечивает до 16 часов работы от электросети, что является ключевой особенностью сохранения вакцин холодными во время транспортировки. Автомобиль может заряжать холодильник во время движения или заряжать его от внешнего источника питания, когда он припаркован.

Toyota отмечает, что примерно 20 процентов вакцин, поставляемых в развивающиеся страны, утилизируются из-за отсутствия надлежащего непрерывного охлаждения.

Холодильник на 396 литров для перевозки вакцины против коронавируса Toyota

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jaguar Land Rover создали систему очистки воздуха салона от вирусов. Она подавляет распространение COVID-19 на 99,995%.