Toyota анонсировала новую стильную версию Prius

Toyota выпустила тизер нового Prius, который присоединится к семейству автомобилей Nightshade. Японская компания показала короткое видео, в котором представлена модель.

Много информации не сообщается, но уже, более или менее, понятно, чего можно ожидать. Prius станет десятым представителем линейки Nightshade, присоединившись к уже имеющимся 4Runner, Avalon, CH-R, Camry, Corolla, Corolla Hatchback, Sequoia, Tacoma и Tundra. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все представители Nightshade отличаются затемненным внешним видом с характерными цветами и прохладными мелкими деталями. В новом тизерном видео Prius представлен в подобном полностью черном виде.

В частности, показано значок Toyota на багажнике, который обработан черным цветом. Также можно увидеть имеющийся внешний цвет. На других моделях Nightshade есть выбор из нескольких разных цветов, но черный идет, как стандартный.

Модернизации других моделей Nightshade дают хорошее представление о том, что может иметь Prius Nightshade. Упомянутые черные эмблема и значки Toyota, безусловно, будут частью пакета. Также, вероятно, будут новые колеса и некоторые модернизации интерьера. Toyota может даже сделать шаг дальше и предложить модифицированную переднюю решетку радиатора или задний диффузор.

Пакет Nightshade должен добавить несколько тысяч долларов к базовой цене Prius. Например, стоимость CH-R 2021 модельного года начинается от 21 595 долларов, а издание Nightshade стоит 24395 долларов. Если применить подобную стратегию ценообразования у Prius 2021 года, то Prius Nightshade должен стоить примерно от 27 325 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Starwood Customs создали на базе Toyota Prius необычный охотничий автомобиль.