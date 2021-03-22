Стала известна дата дебюта нового универсала Citroen C5

Citroen C5 дебютирует 12 апреля 2021 года. Модель сняли с производства в 2017 году, но годом ранее представили концепт Cxperience. Он и станет серийным вариантом C5.

Автомобиль сочетает в себе седан, универсал и внедорожник, и будет иметь немного странную форму. В своем анонсе компания точно не сообщила, что речь идет именно о C5, но судя по изображению, которое намекает на переднюю панель Cxperience и вид ранее опубликованных шпионских фото прототипа, то становится понятно, что речь идет именно о нем. Об этом сообщает Motor1.

Кроме внешнего вида известно, что новинка ездит на той же платформе EMP2, которая лежит в основе C5 Aircross. Этой платформой также пользуются седаны Peugeot 508 и DS9, которые поддерживают электрификацию.

Существует вероятность, что для будущей модели будет доступен гибридный силовой агрегат, но неизвестно какой именно. Однако ожидается установление гидравлической подвески Citroen, которая также содержится в C5 Aircross. Информация об авто на данный момент, очевидно, мизерная. Хотя совсем скоро станет известно больше конкретных подробностей.

Анонс дебюта нового Citroen Citroen

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Citroen готовит новый компактный кроссовер с кодовым названием C21. О нем также пока известно немного информации, но его впервые заметили на тестах.