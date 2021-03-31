Создатель "Мивины" начал производить электромобили

Первый миллиардер Вьетнама и создатель бренда "Мивина" Фам Нят Выонг создал компанию VinFast, которая производит электромобили. Они выпустили уже первое авто.

Заниматься лапшой быстрого приготовления в Украине предприниматель начал в 1995 году. "Мивина" стала очень популярной в стране и в 2010 году он продал бренд компании Nestle за 150 миллионов долларов. Параллельно во Вьетнаме он создал компанию Vingroup, которая имеет дочерний филиал VinFast. И, как сообщается на их сайте, они начали принимать заказы на свой первый электромобиль VF e34.

Автомобиль стоит почти 30 000 долларов, но при раннем предзаказе его можно приобрести за 25 000 и получить бесплатную подписку на аренду аккумулятора на 1 год. Поставлять автомобили сразу с батареей в компании отказались, чтобы уменьшить расходы и обеспечить гарантию на качество и срок ее службы. После ухудшения работы аккумулятора, его можно будет бесплатно заменить на новый. Аренда аккумулятора стоит 63 доллара.

Автомобиль использует аккумулятор емкостью 42 кВт-ч, дальность хода которого 300 км. VinFast отмечает, что за 15 минут зарядки автомобиль сможет проехать 180 км. Компания начала во Вьетнаме строительство системы зарядных станций и планирует до конца 2021 создать 40 000 портов в 63 провинциях и городах.

Задняя часть синего VF e34 Vingroup

VF e34 имеет колесную базу 2611 мм, длину – 4300 мм, ширину – 1793 мм, высоту – 1613 мм, дорожный просвет – 180 мм, массу без груза – 1490 кг. Модель оснащена электродвигателем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 242 Нм с передним приводом.

Также VinFast VF e34 получил ряд ориентированных на водителя функций:

диагностирует и предупреждает о проблемах с транспортным средством,

может вызвать аварийно-спасательную службу и найти ближайшую зарядную станцию или дилера,

отслеживает состояние заряда аккумулятора и историю работы автомобиля,

предупреждает о риске кражи,

изучает и запоминает привычки пользования водителем,

поддерживает голосовое управление,

имеет современные функции безопасности.

VinFast ввел 10-летнюю гарантию для своего электрокара. Ожидается, что первые VF e34 будут переданы клиентам в ноябре 2021 года.

Салон VF e34 Vingroup

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайский производитель электроники Xiaomi объявил, что начнет производить электромобили. За 10 лет компания инвестирует в это 10 миллиардов долларов.