Шпионам удалось подсмотреть салон нового внедорожника Mercedes EQS

Электрический внедорожник Mercedes EQS заметили на автостоянке. Совсем недавно дебютировал одноименный флагманский седан, и заметно, что модели разделили между собой некоторые функции.

Внешне автомобиль все еще покрыт камуфляжной пленкой и поддельными панелями, не говоря уже про задние фонари сзади. Однако теперь, когда седан раскрыто, можно легко увидеть очень похожий дизайн решетки радиатора и фар на внедорожнике. Об этом сообщает Motor1.

Также можно детально разглядеть салон. Этот прототип был пойман с опущенными окнами, поэтому удалось заглянуть внутрь. Дверные панели и часть приборной панели была прикрыта, но можно обнаружить почти идентичный дизайн седана EQS. Наверное, здесь также установят цифровой экран приборов и большой центральный дисплей, но также может будет дополнительный пассажирский экран, место которого сейчас также спрятано.

Несмотря на недавний дебют седана, внедорожник вряд ли раскроется в ближайшее время. Mercedes планирует иметь 10 электромобилей в своей линейке до конца 2022 года, а внедорожник EQS, скорее всего, выйдет до конца этого цикла. Возможно, он дебютирует в конце этого года или в первой половине следующего года, как модель 2023-го.

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