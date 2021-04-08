Segway представила футуристический водородный мотоцикл Apex H2

Segway представила мотоцикл Apex H2, который будет использовать водородную силовую установку.

Мотоцикл выглядит, как с научно-фантастического фильма. Apex H2 – это гладкий байк, который имеет минималистичное лобовое стекло, тонкую фару и большие колеса. Об этом сообщает Carscoops.

Среди других особый деталей: обтекаемая обработка кузова и отсек с легким доступом, в котором хранятся контейнеры для водорода. Последние используются для питания водородного топливного элемента мотоцикла и производства электроэнергии для электродвигателя.

О силовом агрегат еще мало известно, но компания утверждает, что Apex H2 будет иметь 80 л.с. Это позволит ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды и иметь максимальную скорость 150 км/ч.

Мотоцикл должны выпустить в 2023 году. Segway даже называет стартовую цену в 10 699 долларов США. Интересно, что компания будет использовать водородную силовую установку, хотя это может добавить сложности и веса. Кроме того, заправочные станции для водорода относительно редки, но использование канистр с водородом может облегчить эту проблему, если бы они были широко доступны.

Segway Apex H2 выйдет в 2023 году Carscoops

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