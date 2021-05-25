С Toyota Land Cruiser сделали броневик, который может проехать через мины

Южноафриканцы SVI Engineering, специализирующиеся на бронированных автомобилях, добавили новую модель к своей линейке. Они создали Max 3 Troopy, произведенный на базе Toyota Land Cruiser 79 (J70).

SVI Max 3 Troopy – это многоцелевое транспортное средство. Оно может перевозить до восьми пассажиров, имеет крепления для винтовок и тяжелой артиллерии и снаружи на него установили бронированные кузовные пластины, изготовленные из стали. Об этом сообщает сайт Gaadiwaadi (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Последние обеспечивают стандарт защиты EN1063 BR6, что означает, что автомобиль может выдерживать выстрелы из ружья. Таким образом он может перевозить пассажиров в полной безопасности почти на любой местности. Кроме того, внедорожник может быть использован для борьбы с массовыми беспорядками, борьбы с браконьерством, охраны, бронированной колонны и тому подобное.

Защиту можно повысить до BR7, благодаря чему Max 3 Troopy также способен противостоять противопехотным минам и взрывам. Силовая установка автомобиля состоит из 4,5-литрового дизельного двигателя V8 с турбонаддувом, который способен выдавать 205 л.с. и 430 Нм. Максимальная скорость – 140 км/ч. Автомобиль также имеет усовершенствованную подвеску с более высоким рейтингом нагрузки, новые колеса и шины.

Заказать броневик можно в дилерских центрах Toyota, по крайней мере в ЮАР. Он также доступен в гражданской версии, которая не имеет креплений для винтовок и артиллерии. Для нее даже не требуется разрешение Национального комитета по контролю за обычными вооружениями Южной Африки (NCACC).

Цена SVI Max 3 Troopy начинается с 1,8 миллиона южноафриканских рандов, или более 3,5 миллиона гривен. SVI предлагает гарантию на 1 год/50 000 км.

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