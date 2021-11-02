Рэпер Канье Уэст распродает с аукциона свой автопарк

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст предлагает всем желающим приобрести машины из его большой коллекции. Всего на продажу предложены 6 пикапов и внедорожников Ford.

Объявление о продаже опубликованы на сайте аукциона Musser Bros. Автомобили выполнены в едином стиле и изготовлены компанией Ford. Все машины использовались Канье Уэстом и его гостями на ранчо в Вайоминге.

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Чтобы оживить процесс торгов, начальную ставку на каждую из машин назначили в символические $5, но за несколько дней торгов борьба за машины разгорелась не на шутку. В частности, за Ford Expedition Limited Stealth 4x4 2020 года готовы отдать $52 тысячи, а самая высокая ставка – $53515 – у Ford F-150 Raptor 4x4 Supercrew 2019 года.

Всего, на торгах предлагаются два внедорожника Ford Expedition, два пикапа Ford F-150 Raptor с двойной кабиной, а также пикапы F-250 и F-350. Торги закроются 24 ноября, поэтому есть время подумать и, возможно, приобрести себе в коллекцию один из этих автомобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили Pontiac Вэла Килмера.