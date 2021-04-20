Раздраженная хозяйка Tesla устроила громкий скандал на автошоу в Шанхае

На Шанхайском автосалоне в знак протеста владелица Tesla Model 3 вылезла на одно из авто компании из-за того, что в ее машине неисправные тормоза.

Женщина появилась в футболке, на которой на китайском языке пишет "Потерянный контроль тормозов". Ее быстро окружили охранники, которые с помощью зонтиков пытались скрыть ее сообщение на одежде, однако протестующая выдирала и выбрасывала их. Также в это время она выкрикивала свой месседж, пока ее не сняли с крыши и не вывели. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Tesla заявили Bloomberg, что женщина "широко известна тем, что неоднократно протестовала против проблемы торможения". Ранее она вела трансляцию в прямом эфире внутри Шанхайского автосалона, прежде чем добраться до стенда Tesla. По словам местного представителя, компания пыталась убедить ее слезть с машины, но им пришлось попросить помощи у охранников.

Владелица Model 3 заявляет, что тормоза в машине вышли из строя, едва не убив четырех членов ее семьи в результате аварии. Однако Tesla заявили, что данные на транспортном средстве показали, что во время аварии системы торможения и помощи водителю исправно работали, а скорость перед торможением составляла 120 км/ч.

В компании добавили, что "делают большой акцент" на правах потребителей и они предложили несколько решений на предварительных переговорах с владелицей, которая настаивала на возвращении автомобиля. Tesla даже предложили проверить транспортное средство третьей стороной, но женщина, как сообщается, отказала.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в американском штате Техас автомобиль Tesla врезался в дерево и загорелся. Считается, что он двигался в режиме автопилота.