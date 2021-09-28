Растущее поколение не планирует отказываться от авто: результаты исследований

В Великобритании компания Ford провела исследование среди детей в возрасте от 8 до 9 лет. Как показал опрос, несмотря на свой еще достаточно юный возраст, они хотят в будущем управлять автомобилем. При этом 49% опрошенных выразили желание, чтобы их будущий автомобиль работал на электричестве.

К таким выводам пришли в компании Ford после проведения опроса среди растущего поколения, которые смогут сесть за руль в 2030 году. Исследование Ford Go Electric: Future Generation показало, что почти четыре из пяти опрошенных (79%) с нетерпением ждут возможности научиться управлять автомобилем, 49% хотят, чтобы их автомобили приводились в действие электричеством, тогда как всего 17% предпочитают автомобили на бензине, дизельном топливе (10%) и газе (7%).

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Более того, дети не просто жаждут сесть за руль, но хотели бы, чтобы их автомобиль мог еще и летать. В списке приоритетов были также названы комфортные сиденья (36%), хорошая звуковая система (27%), система автономного управления (24%) и экологичность (32%).

Список детских желаний воплотил в жизнь старший дизайнер экстерьера Ford Недзад Муйчинович в образе концепт-кара Ford Future Generation. Летающий автомобиль с электрическим приводом показывает, выполнен в яркой красно-черной цветовой гамме, которая оказалась самой популярной комбинацией.

Сегодняшние восьми- и девятилетние дети станут первым поколением водителей, которое впервые сядут за руль, когда все новые автомобили в продаже будут электрическими. В компании Ford отметили желание детей защитить окружающую среду как мотивацию для использования электропривода, при этом 78% согласны с тем, что все должны изо всех сил стараться позаботиться о планете. Дети оценили электромобили как наиболее экологически чистый вид автомобилей (45%) по сравнению с бензиновыми (21%), а 19% сочли, что электромобили и бензин оказывают одинаковое воздействие на окружающую среду.

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