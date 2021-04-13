Прототип Mercedes-AMG C63 увидели на тестах

Прототип вероятного будущего Mercedes-AMG C63 заметили в камуфляже во время некоторых дорожных испытаний.

Этот специальный C-Class имеет несколько очень больших крыльев, которые намекают на то, что это может быть будущий гибридный седан AMG C63. Во время бесшумной езды он подтверждает, что вряд-ли построенный Mercedes-AMG V8 расположен под капотом этого авто. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По слухам, Mercedes-AMG переходит в новую эру, где предложит гибридные версии своих 2,0-литровых турбированных рядных двигателей и 4,0-литровых двухмоторных V8. Большой гибрид V8 зарезервирован для продуктов высшего уровня, таких как купе Mercedes-AMG GT и седан. Меньший – найдет свой дом в продуктах среднего уровня, таких как AMG C63, тогда как AMG базового уровня не получат гибридные компоненты и просто предложат усиленный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами.

Это серьезный отход от прошлого Mercedes-AMG как бренда, ориентированного на V8, и известного тем, что строил некоторые из лучших по звучанию автомобилей на дороге. Но то, что теряется в театральности, воздается в производительности и стабильности. Mercedes-AMG многому научился от своей доминирующей команды F1, а семь титулов конструкторов доказывают, что они знают кое-что о построении быстрого гибрида.

Эта огромная перемена для AMG C63, безусловно, является шоком, однако, это признак времени. Спортивные седаны должны развиваться, чтобы выжить, и нет простого способа предложить высокопроизводительный V8 без гибридной помощи. К счастью, правила, касающиеся выбросов, заставили автомобильные компании создавать еще более быстрее продукты, и очень интересно, насколько быстрой является новая линейка Mercedes-AMG.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, гибридные автомобили Mercedes-AMG смогут заряжать свои батареи во время дрифта, а будущие силовые агрегаты бренда смогут производить до 804 л. с.