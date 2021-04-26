Прототип Jeep Grand Wagoneer заметили на испытаниях

Jeep только недавно представил дуэт Wagoneer и Grand Wagoneer, но их прототипы еще проходят испытаниях.

Одну из версий заметили в штате Колорадо, США. Почти весь ее дизайн скрывает камуфляж, что немного странно, учитывая, что американский производитель еще в марте рассказал о деталях полноразмерного внедорожника. Однако на прототипе удалось увидеть массивную хромированную решетку. Об этом сообщает Motor 1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Непонятно, заметили ли шпионы Wagoneer или более роскошный Grand Wagoneer. Оба имеют много хрома на передней части и подобную конфигурацию освещения. Положение надписи Wagoneer на капоте и хромированная отделка на нижней решетке являются самыми большими различиями между ними, но оба были затемнены у прототипа.

Как бы то ни было, покупатели начнут получать свои автомобили уже через несколько месяцев. До этого момента бронирования, вероятно, все еще доступно. Wagoneer 2022 года стоит от $57995, а Grand Wagoneer – от $86995.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно в США увидели прототип Jeep Grand Cherokee 4xe, который двигался абсолютно бесшумно.