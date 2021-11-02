Представлена технология, которая позволит автомобилям 'видеть' сквозь стены

Технология "совместного" или "коллективного восприятия" (СР) предполагает установку придорожных устройств обмена информацией (станций ITS), оснащенных камерами и лидарами. Например, на оживленном перекрестке автомобили будут использовать станций ITS, чтобы делиться с другими транспортными средствами тем, что они "видят".

Проект реализуется исследовательским центром iMOVE, финансируемым государством, командой специалистов Cohda Wireless и Сиднейского университета. Оценка эффективности технологии "коллективного восприятия" включала тестирование автомобилей с автономным управлением на дорогах общего пользования в Сиднее. Результаты изложены в отчете.

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Австралийская Cohda Wireless, основанная в 2004 году, около 20 лет занимается разработкой технологии "подключенных" транспортных средств. Она позволяет обмениваться данными между автомобилями (V2V), дорожной инфраструктурой (V2I) и пешеходами (V2P). Такой вид "общения" и обмена данными о ситуации на дороге призван максимально снизить риск аварий, уменьшить заторы и повысить эффективность дорожного движения.

Автономные автомобили оснащены искусственным интеллектом, который обучен обнаруживать пешеходов, чтобы вовремя остановиться и избежать столкновения. Но системы автопилота смогут получить широкое распространение только в том случае, если будут безопаснее, чем обычные водители. Технология СР дает каждому автомобилю "рентгеновское зрение", которое видит сквозь автобусы, чтобы заметить пешеходов, или быстро движущийся фургон за углом.

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