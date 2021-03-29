Появились первые изображения Subaru WRX с обновленным агрессивным дизайном

Subaru готовит новый WRX 2022 года. Недавно модель увидели на испытаниях, а сейчас в сети создали рендеры его возможного вида.

Изображения подготовило издание "Колёса.ру", на которых показано автомобиль спереди и сзади. Если производственная модель получит похожий вид, с кардинально новым дизайном она явно будет стоять отдельно от своих предшественников.

В дизайне Subaru черпает вдохновение из концепта VIZIV Performance 2017 года, но ожидается, что производственная модель будет значительно уменьшена, как это часто бывает.

Сразу бросается в глаза пара острых фар, значительно меньших, чем в предыдущих WRX. Также здесь изменена решетка радиатора, и, похоже, что автомобиль получит квадратные арки, как в VIZIV Performance. Сзади будут новые задние фонари, переработанный багажник и четыре выхлопные трубы.

Новый Subaru WRX будет оснащен 2,4-литровым двигателем FA24F с турбонаддувом, который уже ставили в Ascent, Legacy и Outback. Он производит 260 л.с. и 376 Нм. Однако возможно, что агрегату увеличат мощность до 300 л.с., тогда как у флагманского WRX STI может быть больше 400 л.с. и 490 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, следующее поколение Subaru WRX впервые заметили на тестах. Он получил несколько обновлений и немного отличается от нынешней модели.