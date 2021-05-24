Porsche показала видео тестов 'прокачанного' Cayenne Turbo Coupe

Немецкая компания Porsche поделилась новой информацией о тестах "заряженной" версии Cayenne Turbo Coupe на гоночной трассе. Новинка станет самой мощной моделью семейства Cayenne.

Об этом рассказал в фирменном видео легендарный раллийный гонщик Вальтер Рерль. По мнению амбасадора бренда, новая модификация Cayenne Turbo Coupe "управляется как спорткар, а не кроссовер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Обновленный Cayenne Turbo Coupe получил более широкие шины (+13 мм), а также иную геометрию подвески с отрицательным развалом колес. Специально для этой модели разработали новые 22-дюймовые спортивные шины, а изменения в подвеске позволят увеличить пятно контакта с дорогой. Задняя подвеска – активная, может подруливать в ту или иную сторону в зависимости от скорости.

В арсенале новинки – спортивная выхлопная система из титана, патрубки которой вывели по центру заднего бампера, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, электронно-управляемый задний дифференциал, а также более эффективные тормоза с карбоно-керамическими дисками.

По предварительным данным, "прокачанный" Cayenne Turbo Coupe получилт в све распоряжение 4-литровый 8-цилиндровый мотор с двумя турбинами и мощностью 631 л.с. На сегодняшний день самый мощный представитель семейства Cayenne с традиционным ДВС имеет под капотом табун из 550 "лошадок".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche возродила гоночную модель 40-летней давности