Porsche начнет устанавливать Android Auto на модели 2022 года

Porsche будет устанавливать Android Auto на новые автомобили, начиная с 911 2022 модельного года. Ранее модели оснащали только функциями Apple.

Владельцы новинок смогут, например, получить маршруты Google Maps со своего телефона с Android, когда отправляются в путь. Приложение поставляется как часть общего технического обновления, которое включает новую информационно-развлекательную систему Porsche Communication Management (PCM), основанную на том, что есть в Taycan. Об этом сообщает сайт engadget.

В систему входят Apple CarPlay (проводной и беспроводной), Apple Music, Apple Podcasts и более настроен интерфейс, доступный через 10,9-дюймовый сенсорный экран. Такие функции, как голосовое управление "hey, Porsche" и Navigation Plus, будут доступны по подписке, хотя компания предлагает трехлетний пробный период.

Кроме того, если вы покупаете 911 с коробкой передач PDK (автоматическая с двойным сцеплением), вы можете добавить Remote ParkAssist, чтобы достать свой спортивный автомобиль с места для парковки с помощью телефона.

Цены на модельный ряд 911 2022 году начинаются с 101 200 долларов за базовую Carrera, а для Turbo S Cabriolet они доходят до 219 800 долларов. Если не хочется ждать еще минимум полгода и не принципиально получить Android Auto, можно взять модель 2021 года, и использовать внутренние функции Porsche вместо телефонных программ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche бесплатно обновит программное обеспечение моделей Taycan. Теперь те, кто подключают Apple ID, могут использовать Apple Podcasts и Apple Music Lyrics. Программы iPhone стали доступны в системе Porsche Communication Management через беспроводное подключение.