Porsche Macan T расширил семейство кроссоверов бренда

Сергей Иванов
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Porsche Macan T расширил семейство кроссоверов бренда
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Немецкая компания Porsche расширяет семейство компактных кроссоверов за счет новой версии Macan T. Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров бренда в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Macan станет третьей моделью после 911 и 718, которая получит "туристическую" (англ. Touring) версию. В семействе новинка займет место между базовым Macan и спортивным Macan S.

В семействе новинка займет место между базовым Macan и спортивным Macan S
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Автомобиль оснащен 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигатель. Он развивает мощность 195 кВт (265 л. с.), а крутящий момент достигает 400 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая коробка передач PDK с двумя сцеплениями. А реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная система полного привода. Она настроена таким образом, чтобы отправлять больший момент на заднюю пару колес. Macan T способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 232 км/ч.

Macan T – единственная модель Porsche, оснащенная в стандартной комплектации пружинной подвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов. Клиренс новинки уменьшили на 15 мм, а в качестве опции его можно снизить еще на 10 мм. Стабилизаторы поперечной устойчивости на передней оси стали более жесткими, а настройку шасси оптимизировали для более четкой управляемости и маневренности. Опционально можно добавить адаптивную пневмоподвеску. Опционально доступная система векторизации крутящего момента PTV Plus, которую адаптировали для улучшения динамики вождения.

Внешне узнать новинку можно по эксклюзивным элементам декора

Внешне узнать новинку можно по эксклюзивным элементам декора. Передние и боковые декоративные накладки, наружные зеркала, спойлер на крыше и логотип сзади окрашены в особый оттенок серого цвета. В стандартной комплектации – спортивные выхлопные трубы и накладки боковых окон черного цвета, черный логотип Macan T на боковинах и 20-дюймовые колеса Macan S в темно-сером цвете. Будущие владельцы могут выбрать один из 13 простых, металлизированных и специальных цветов экстерьера.

Интерьер выполнен в темных тонах с контрастной прошивкой серебристой нитью на сиденьях, подголовниках и руле. Спортивные сиденья отделаны черной кожей, центральная часть кресел украшена узором Sport-Tex Stripe, а передние подголовники имеют рельефное тиснение Porsche. В стандартное оснащение входит спортивный руль GT с подогревом, пакет Sport Chrono, с переключателем режимов и кнопкой Sport Response на руле, а также секундомером на приборной панели. Защитные накладки на пороги выполнены из черного алюминия и украшены логотипом Macan T. От своих обновленных собратьев по семейству автомобиль унаследовал центральную консоль с сенсорными поверхностями вместо классических выключателей и полностью сетевую систему Porsche Communication Management (PCM) с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем и онлайн-навигацией.

Интерьер выполнен в темных тонах с контрастной прошивкой серебристой нитью на сиденьях, подголовниках и руле

Porsche предлагает Macan T по стартовой цене от 2229730 грн с налогами и стандартным оборудованием для Украины. Новая модель уже доступна для заказа. Первые автомобили в дилерской сети ожидаются летом 2022 года.

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