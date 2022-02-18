Porsche Macan T расширил семейство кроссоверов бренда

Немецкая компания Porsche расширяет семейство компактных кроссоверов за счет новой версии Macan T. Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров бренда в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Macan станет третьей моделью после 911 и 718, которая получит "туристическую" (англ. Touring) версию. В семействе новинка займет место между базовым Macan и спортивным Macan S.

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Автомобиль оснащен 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигатель. Он развивает мощность 195 кВт (265 л. с.), а крутящий момент достигает 400 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая коробка передач PDK с двумя сцеплениями. А реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная система полного привода. Она настроена таким образом, чтобы отправлять больший момент на заднюю пару колес. Macan T способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 232 км/ч.

Macan T – единственная модель Porsche, оснащенная в стандартной комплектации пружинной подвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов. Клиренс новинки уменьшили на 15 мм, а в качестве опции его можно снизить еще на 10 мм. Стабилизаторы поперечной устойчивости на передней оси стали более жесткими, а настройку шасси оптимизировали для более четкой управляемости и маневренности. Опционально можно добавить адаптивную пневмоподвеску. Опционально доступная система векторизации крутящего момента PTV Plus, которую адаптировали для улучшения динамики вождения.

Внешне узнать новинку можно по эксклюзивным элементам декора. Передние и боковые декоративные накладки, наружные зеркала, спойлер на крыше и логотип сзади окрашены в особый оттенок серого цвета. В стандартной комплектации – спортивные выхлопные трубы и накладки боковых окон черного цвета, черный логотип Macan T на боковинах и 20-дюймовые колеса Macan S в темно-сером цвете. Будущие владельцы могут выбрать один из 13 простых, металлизированных и специальных цветов экстерьера.

Интерьер выполнен в темных тонах с контрастной прошивкой серебристой нитью на сиденьях, подголовниках и руле. Спортивные сиденья отделаны черной кожей, центральная часть кресел украшена узором Sport-Tex Stripe, а передние подголовники имеют рельефное тиснение Porsche. В стандартное оснащение входит спортивный руль GT с подогревом, пакет Sport Chrono, с переключателем режимов и кнопкой Sport Response на руле, а также секундомером на приборной панели. Защитные накладки на пороги выполнены из черного алюминия и украшены логотипом Macan T. От своих обновленных собратьев по семейству автомобиль унаследовал центральную консоль с сенсорными поверхностями вместо классических выключателей и полностью сетевую систему Porsche Communication Management (PCM) с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем и онлайн-навигацией.

Porsche предлагает Macan T по стартовой цене от 2229730 грн с налогами и стандартным оборудованием для Украины. Новая модель уже доступна для заказа. Первые автомобили в дилерской сети ожидаются летом 2022 года.

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