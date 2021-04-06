Подразделение Aston Martin и YouTube-канал Mr JWW создали эксклюзивный DBX

Подразделение Aston Q, которое занимается персонализацией моделей Aston Martin представило эксклюзивную версию DBX.

Автомобиль создан в сотрудничестве с YouTube-каналом Mr JWW, который снимал хронику его строительства. Об этом сообщает Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Над проектом работали два года и первый из 10-ти эксклюзивных DBX уже готов к поставке. Его окрасили особой зеленой краской с высокой износостойкостью и долговечностью. В подразделении Q использовали опыт и технологии, полученные при создании лакокрасочного покрытия для гиперкара Valkyrie.

Салон эксклюзивного Aston Martin DBX Motor1

Внутри изменения незначительные, но заметные. Это единственный DBX, который полностью отделан алькантарой. Среди других обновлений: центральная консоль с гравировкой и обилием медных элементов декора.

Также в видео было показано вторую спецификацию. Хотя зелено-коричневый DBX, безусловно, выделяется, мастера разработали более изящную черную версию с медным оттенком.

Под капотом у внедорожника 4,0-литровый V8 AMG с двумя турбонаддувами, который производит 547 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Будет построено только 10 экземпляров этого эксклюзива, каждый из которых стоит 276 540 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin представили новую версию спорткара Vantage, который будет выполнять роль официальной машины безопасности на этапах чемпионата Формулы-1.