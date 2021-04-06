Подразделение Aston Martin и YouTube-канал Mr JWW создали эксклюзивный DBX

Подразделение Aston Q, которое занимается персонализацией моделей Aston Martin представило эксклюзивную версию DBX.

Автомобиль создан в сотрудничестве с YouTube-каналом Mr JWW, который снимал хронику его строительства. DBX является самой распространенной моделью бренда, хотя она не избегает склонности компании к роскоши и уникальности. Об этом сообщает Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Над проектом работали два года и первый из эксклюзивных DBX уже готов к поставке. Его обработали насыщенной зеленой краской, над которой долго работали. Нужны были большие испытания, чтобы гарантировать ее долговечность. Aston Q использовали ту же науку и технологии, стоящие за краской гиперкара Valkyrie.

Внутри изменения не значительны, но заметны. Это единственный DBX, который можно получить с алькантарой. Среди других обновлений: обработанная 3D-изображением и гравировкой центральная консоль, коричневая прошивка, уникальные медные значки и элементы.

Также в видео было показано вторую спецификацию. Хотя зелено-коричневый DBX, безусловно, выделяется, мастера разработали более изящную черную версию с медным оттенком.

Под капотом у внедорожника 4,0-литровый V8 AMG с двумя турбонаддувами, который производит 547 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Будет построено только 10 экземпляров этого эксклюзива, каждый из которых стоит 276 540 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin представили новую версию спорткара Vantage, который будет выполнять роль официальной машины безопасности на этапах чемпионата Формулы-1.