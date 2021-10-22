Откуда импортируют подержанные авто в Украину: данные исследования

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Откуда импортируют подержанные авто в Украину: данные исследования

Импортные бывшие в употреблении автомобили пользуются большим спросом в Украине. Главной причиной является низкая покупательная способность украинском. Лишь в сентябре 2021 отечественные автолюбители приобрели порядка 54 тысяч бывших в употреблении автомобилей из-за рубежа.

Исследование базируется на информации об импортных подержанных автомобилях, которые были проверены через платформу carVertical течение последних 2 лет.

Первое место с показателем 30,3% занимают б/у автомобили из США. Дело в том, что большинство американцев в случае, если машина получила повреждения в ДТП, отдают свои автомобили на аукцион, получая денежную компенсацию от страховой компании, после чего покупают новые машины.

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5 стран, которые являются крупнейшими импортерами б/у автомобилей в Украине

Как правило, украинцы покупают американские автомобили по выгодной цене, причем это касается даже дорогих моделей. Например, в США Toyota Camry после двух лет эксплуатации можно купить на аукционе за $15-20 тысяч с доставкой и растаможкой. В Украине же двухлетних Toyota Camry практически нет на рынке, а новая машина данной модели стоит примерно $30000.

Второе место с большим отрывом от третьего с результатом 23,8% занимает Германия. Эта страна – европейский лидер поставки бывших в употреблении автомобилей в Украину. Машины немецкого происхождения пользуются популярностью вследствие качества, на которую положительно влияют следующие факторы:

  • Состояние дорог;

  • Уровень сервиса;

  • Качественные и безопасные рабочие жидкости.

Согласно последним тенденциям, бывшие в употреблении автомобили из Германии и США останутся популярными среди украинцев в ближайшие годы благодаря высокому качеству и дешевизне.

Бельгия с показателем 7,4% занимает третью позицию. Бельгийские автомобили популярны среди украинцев из-за хорошего состояния и качество. На 4-й и 5-й ступенях находятся Литва и Нидерланды соответственно. Подержанных автомобилей из этих стран очень дешевые. В Нидерландах есть даже открытый автомобильный аукцион, где цены в два раза ниже, чем в автосалоне. Подержанные машины из обеих стран также имеют высокое качество и быстро доставляются в Украину. В последнее время литовские подержанные машины стали дороже, поэтому Нидерланды вскоре займут 4-е место в этом рейтинге.

Список из 15 стран, которые являются крупнейшими импортерами б/у автомобилей в Украину

Рынок импортных автомобилей в Украине постоянно развивается и растет. По данным исследования, доля импортных подержанных автомобилей в Украине за сентябрь 2021 составляет 38 процентов.

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