Оригинальные диски Bugatti EB110 выставят на продажу за 8000 евро

На аукцион RM Sotheby's выставят на продажу оригинальный комплект колесных дисков Bugatti EB110. Подсчитывают, что их продадут от 8000 до 12000 евро.

Уникальные многоспицевые диски – выразительная деталь Bugatti, но они могут идеально подойти и к какому-то проектному автомобилю. Диски в этом лоте – это кованые сплавы из двух частей, изготовлены BBS. Они имеют 18 дюймов в диаметре, задний комплект – 12 дюймов, а передний – 9 дюймов. Это довольно редкий набор, что подтверждает ожидаемая цена на аукционе. Об этом сообщает Motor1.

Оригинальные кованые из двух частей диски Bugatti EB110 RM Sotheby's

Торги в интернете на диски EB110 начнутся 21 апреля 2021 года и закончатся через восемь дней. Лот находится в Копенгагене, Дания, поэтому если покупать из-за границы, стоит учесть цену за доставку.

Это действительно дорогая покупка, но эти колеса не из тех, что можно видеть каждый день. Некоторые агрегаты Porsche 911 с воздушным охлаждением модифицируются для размещения этого широкого набора ободов, и они выглядят очень красиво.

Они имеют 18 дюймов в диаметре RM Sotheby's

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Австралии выставили на продажу, вероятно, единственный экземпляр спортивного седана BMW М535i. С 1979 по 1981 год изготовили всего 1410 единиц этой модели, из которых только 450 имели правое расположение руля.