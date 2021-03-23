Обновленный Volkswagen Golf R без маскировки выехал на испытания

Новый универсал Volkswagen Golf R заметили на тестах почти полностью без камуфляжа. Модель будет предназначена для европейского рынка.

На внешнем виде скрытые только значки R. Также есть ощущение, что нижняя часть заднего бампера тоже хитро замаскированная с помощью цветной ленты. Внутрь салона заглянуть не удалось, но можно увидеть, что он имеет каркас безопасности и сиденья Recaro. Понятно, что они не будут доступны на производственной модели. Ожидается, что универсал унаследует салон от коллеги хэтчбека. Об этом сообщает Motor1.

Volkswagen Golf R будет предназначен для европейского рынка Motor1

То же касается и силового агрегата, поэтому под капотом должен быть тот же 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 315 лошадиных сил и крутящим моментом 420 ньютон-метров.

Golf R Variant будет только с полным приводом в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Хэтчбек разгоняется до 97 км/ч за 4,7 секунды, но достаточно велики шансы, что универсал будет немного медленнее из-за большего веса. Поскольку камуфляжа почти нет, официальная презентация может состояться совсем скоро.

Нижняя часть заднего бампера может быть замаскирована с помощью цветной ленты Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen выведет на европейский рынок с купе-внедорожник Nivus. На премьеру можно ожидать осенью 2021, а продажи начнутся к зиме.