Обновления Porsche Cayenne раскрыли на шпионских фото

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
1 минута
1,8 т.
Porsche Cayenne

Porsche Cayenne получил некоторые обновления внутри и снаружи. На шпионских фото удалось ближе разглядеть, что же изменилось в авто.

Обновленную модель впервые увидели в феврале этого года. На этот раз ее заметили на дорогах общего пользования в Германии. Этот прототип не получил всех ожидаемых изменений, но все равно есть на что посмотреть. Об этом сообщает Motor1.

Внедорожник испытывают с задней частью текущей модели. Там вообще нет камуфляжа, что свидетельствует о том, что Porsche решила продолжить тесты со старым дизайном. Хотя предыдущий прототип имел сильно замаскированную заднюю часть.

Задняя часть Porsche Cayenne

Впереди фары кажутся разными, и маскировка пытается обмануть о их фактической форме. Есть модификации переднего бампера, а также несколько иначе выглядит капот, хотя это может быть только визуальный эффект под углом фотографии. Внутри Cayenne получил центральную консоль с переключателем передач, который очень похож на тот, что был в новом 911.

Кроме визуальных улучшений, ожидается, что роскошный внедорожник будет иметь некоторые механические обновления. К сожалению, на этой ранней стадии практически ничего не известно о том, что происходит под кузовом. Могут быть некоторые настройки двигателя, однако, учитывая и без того солидную линейку агрегатов Cayenne, вряд ли будут большие изменения.

Обновленный салон внедорожника

Ранее Авто Обоз протестовал электрический спорткар Porsche Taycan 2020 года, который появился на украинском рынке.

Новости автомираPorsche