Обновления Porsche Cayenne раскрыли на шпионских фото

Porsche Cayenne получил некоторые обновления внутри и снаружи. На шпионских фото удалось ближе разглядеть, что же изменилось в авто.

Обновленную модель впервые увидели в феврале этого года. На этот раз ее заметили на дорогах общего пользования в Германии. Этот прототип не получил всех ожидаемых изменений, но все равно есть на что посмотреть. Об этом сообщает Motor1.

Внедорожник испытывают с задней частью текущей модели. Там вообще нет камуфляжа, что свидетельствует о том, что Porsche решила продолжить тесты со старым дизайном. Хотя предыдущий прототип имел сильно замаскированную заднюю часть.

Впереди фары кажутся разными, и маскировка пытается обмануть о их фактической форме. Есть модификации переднего бампера, а также несколько иначе выглядит капот, хотя это может быть только визуальный эффект под углом фотографии. Внутри Cayenne получил центральную консоль с переключателем передач, который очень похож на тот, что был в новом 911.

Кроме визуальных улучшений, ожидается, что роскошный внедорожник будет иметь некоторые механические обновления. К сожалению, на этой ранней стадии практически ничего не известно о том, что происходит под кузовом. Могут быть некоторые настройки двигателя, однако, учитывая и без того солидную линейку агрегатов Cayenne, вряд ли будут большие изменения.

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