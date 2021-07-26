Новый Mercedes-Benz C-Class All-Terrain заметили на тестах

В феврале Mercedes-Benz презентовал новое поколение C-Class (W206) в вариантах седан и универсал. Чуть позже к ним прибавятся кабриолет, версия от AMG и "внедорожный" универсал All-Terrain.

Об этом сообщает портал Carscoops. В 2016 году в гамме С-Class впервые появилась версия All-Terrain. Она была адресована любителям активного отдыха, но предпочитающих автомобили с более классическими формами кузова. В новом поколении модели также появится внедорожная версия, которая отличается увеличенным дорожным просветом, защитными накладками, рейлингами и рядом других опций, повышающих практичность и функциональность модели.

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Также автомобиль получит усиленные элементы подвески и собственные настройки, обеспечивающие больший комфорт на пересеченной местности. Кроме того, на автомобиле будут установлены шины с более высоким профилем.

От других собратьев по семейству новинка унаследует 4-цилиндровые двигатели, вспомогательный стартер-генератор, расположенный в блоке с 9-ступенчтатой автоматической трансмиссией, а также фирменную систему полного привода 4Matic.

Основными конкурентами для нового Mercedes-Benz C-Class All-Terrain станут Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country, а дебют модели намечен на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи нового Mercedes-Benz C-Class.