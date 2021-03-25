Новый кроссовер Hyundai Kona N Performance заметили до премьеры

Hyundai Kona N 2021 года фото-шпионы заметили раньше его официальной премьеры. Спортивный кроссовер был полностью обнажен у ипподрома Нюрбургринг в Германии, когда снимали его промо-ролик.

Фотографы рассказывают, что соседние дороги были закрыты, а небольшая армия людей и транспортных средств была использована, чтобы скрыть транспортное средство. Но на фото все равно можно увидеть дизайн модели. Об этом сообщает Carscoops.

На автомобиль установили решетку с черной сеткой, логотипом "Hyundai" посередине и значком "N" рядом. Красная отделка украшает боковые юбки и задний диффузор, который все еще разделяется четырьмя ребрами, но вместо двойных выхлопных труб с правой стороны, Kona N имеет большие двойные наконечники.

Hyundai Kona N Performance с красными боковыми юбками Carscoops

Он также имеет больший спойлер на крыше, эмблему "N" на задней двери и черные диски с V-спицами и колпачками "N" по центру, которые вращаются вокруг красных тормозных суппортов.

Мощность обеспечивать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который будет выдавать 276 л.с. и будет совмещен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Это, пожалуй, тот самый агрегат от Veloster N, который выдает 275 л.с. и 353 Нм крутящего момента.

Учитывая, что 2021 Kona N выглядит готовым к запуску, до официальной премьеры могут оставаться дни или недели.

Кроссовер получил больший спойлер на крыше Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии стартовали продажи нового Hyundai Bayon, который в самой простой комплектации стоит от 16 790 евро.