Новый электрический Mercedes EQE заметили перед дебютом

Электромобиль Mercedes EQE заметили на испытаниях. Его представляют уже в сентябре этого года.

Немецкий автопроизводитель продолжает свою электрификацию. На прошлой неделе они представили свой флагманский седан EQS. И это лишь одна из моделей в линейке электромобилей бренда, которая расширяется. Одной из следующих новинок будет седан EQE. Об этом сообщает Motor1.

Сейчас его тестируют на гоночной трассе Нюрбургринг, что в Германии. Автомобиль покрыт камуфляжем, но ожидается, что Mercedes сделает большой акцент на аэродинамике.

EQS – это наиболее аэродинамический серийно изготовленный автомобиль с коэффициентом сопротивления 0,20, и EQE имеет подобную форму. А превосходная аэродинамика только способствует увеличению дальности хода автомобиля. Однако между моделями есть четкие дизайнерские отличия, поскольку EQE имеет традиционную крышку багажника.

Внутри EQE, по слухам, такой же вместительный, как S-класс. Он будет оснащен новейшими технологиями, но не стоит надеяться, что он будет конкурировать с EQS, даже если они разделят базу и много основных технологий.

Ожидается, что Mercedes предложит EQE с различными доступными размерами аккумуляторов и исходными показателями. У него может быть полноприводная версия на 402 лошадиных сил и 765 Ньютон-метров крутящего момента. Модель будет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan, когда поступит в продажу в следующем году со стартовой ценой около 85 000 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz представил первый в своей истории люксовый электрокар EQS. Он также стал первым автомобилем, который построили на новой модульной платформе МЕА для моделей премиум сегмента.