Новой Kia e-Niro увеличили дальность хода и снизили цену

Британское отделение Kia Motors представило новый вариант электрического кроссовера e-Niro. Он имеет больший аккумулятор на 64 кВт-ч и стоит 34 945 фунтов стерлингов.

Модель может проехать 453 км по рейтингу WLTP. В Kia заявили, что это самый большой диапазон среди электрических автомобилей до 35 000 фунтов стерлингов в Великобритании. С помощью быстрого зарядного устройства на 100 кВт-час новинка может зарядиться от 1 до 80 процентов менее чем за час. Об этом сообщает сайт insideevs.

Электрокар может зарядиться до 80% менее чем за час insideevs

Кроссовер имеет диапазон и мощность более дорогих моделей, но по более низкой цене, поскольку предлагает меньше функций. Электрокар оснащен 8,0-дюймовым центральным сенсорным экраном, беспроводным Android Auto и Apple CarPlay, резервной камерой, датчиками заднего парковки и адаптивным круиз-контролем.

Все модели e-Niro поставляются с KiaCharge – новой интегрированной сетью общего пользования в Великобритании. Владельцы автомобиля могут получить доступ к более 15 000 зарядных станций по всей стране с одной учетной записи.

В Великобритании этот электромобиль можно приобрести с государственной субсидией в размере 2500 фунтов стерлингов. Поставки запланированы на июль.

В Великобритании Kia e-Niro '2' Long Range можно приобрести за 32 445 фунтов стерлингов insideevs

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, показала первые фото кросс-хэтчбека EV6 и представила свою новую философию дизайна.