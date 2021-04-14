Nissan выпустит ограниченное количество новой версии GT-R Nismo

Nissan представила новую версию GT-R Nismo Special Edition, который поступит в продажу в США этой осенью и будет очень ограниченным.

Модель получит видоизмененную версию 3,8-литрового V-6 с двумя турбонаддувами Nismo, который все еще оснащен теми же турбокомпрессорами, используемых на гоночном автомобиле класса GT-R GT3. Об этом сообщает сайт Car and Driver.

3,8-литровый V-6 с двумя турбонаддувами Nismo Nissan

Агрегат производит 600 лошадиных сил и 652 Нм крутящего момента (стандартные GT-R имеют 565 лошадиных сил). На все четыре колеса мощность подается через шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

GT-R Nismo отличается более агрессивным аэрокомплектом с большим задним крылом и красной отделкой. Автомобили Special Edition обработанные эксклюзивным цветом Stealth Grey и имеют карбоновый капот.

GT-R Nismo Special Edition получил более агрессивный аэрокомплект Nissan

Модель также имеет набор 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков с красным ободом и логотипом Nismo. Кроме того, это первая GT-R, которая носит новый логотип Nissan, который разместили на багажнике и центральных колпачках.

Nissan не обнародовал цены на 2022 GT-R Nismo Special Edition, но ожидается, что это будет стоить немного больше, чем стандартная стартовая цена Nismo в 212 535 долларов.

Салон автомобиля Nissan

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan Nismo начал предлагать владельцам коллекционного R32 Skyline GT-R полную его реставрацию, которая стоит примерно 450 000 долларов.