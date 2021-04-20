Nissan и McDonald's вместе создали специальный GT-R NISMO с золотой отделкой

McDonald's и Nissan создали специальную версию GT-R Nismo. Ее идентичны игрушечные версии будут предлагать в детском меню фаст-фуд гиганта Happy Meal.

Для рекламы новых игрушек от Tomica маркетологи Nissan решили обработать GT-R Nismo золотым хромом и добавили название McDonald's на спойлер. Автомобилю даже изменили название на McDT-R. Об этом сообщает сайт autoevolution.

Это уже не первый раз McDonald's сотрудничает с производителями авто для своей рекламной кампании. В прошлом году вместе с Toyota они создали игрушечный автомобиль GR Supra.

McDT-R станет призом в лотерее, в которой две семьи будут приглашены на испытательный центр Nissan, где они смогут испытать машину на ипподроме. Для детей, которые победят, подарят сертификаты на 1000 иен, за которые можно будет купить два Happy Meal.

GT-R стоит больше, чем 110 000 долларов, а от Nismo 2021 года – 210 740 долларов. Модель 2022 года получила версию Special Edition, окрашенную в тускло серый цвет и оснащенную сплавами из кованого алюминия с красными штрихами. Ее V6 с двойным турбонаддувом производит 600 лошадиных сил и 652 Нм крутящего момента.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan выпустит ограниченное количество новой версии GT-R Nismo.