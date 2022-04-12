На тестах заметили обновленный BMW X6 M

Немецкая компания BMW в этом году отмечает полувековой юбилей своего спортивного подразделения М. К этому событию производитель готовит массу сюрпризов для своих поклонников, включая обновленный кроссовер BMW X6 M, тестовый прототип которого заметили на дорогах Германии.

Об этом сообщает портал Carscoops. Кроссовер X6 M подвергнется плановому обновлению. Самым очевидным из них является новый комплект более тонких фар, которые должны придать передней части заметно другой, более современный вид без необходимости изменений кузова. Также автомобиль получит новый передний бампер с более узкой светотехникой и новую облицовку радиатора в стилистике других моделей подразделения М.

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Все изменения будут касаться дизайна и оснащения, но, технически модель унаследует силовой агрегат от актуальной модели. Напомним, что X6 M оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 600 л.с. в стандартной комплектации или 625 л.с. при заказе пакета Competition Package. В паре с обоими моторами работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и фирменная система полного привода iDrive.

Важным изменением станет новая информационно-развлекательная система с расширенным функционалом и большим сенсорным дисплеем, который уже используется на электрическом кроссовере iX.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала новый электрический седан.