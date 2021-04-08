На продажу выставили розовый "полицейский" Ford Explorer

На аукцион Mecum выставили Ford Explorer 2013 года. Он окрашен в розовый цвет и имеет полицейские модификации.

В лоте не указывается, что автомобиль принадлежал правоохранителям. Но он имеет специфический бампер с прожектором, маленькие фонари, установленные спереди и сзади, гладкую крышу без грузовых рельсов и определенные функции в салоне, что соответствует типичным полицейским моделям. Об этом сообщает Motor1.

Добавить эти вещи, конечно, не трудно, хотя прожектор, который закрепляется на болтах, не просто установить. Аукцион также не много рассказывает о других деталях Explorer.

Они говорят, что он имеет специальную розовую краску, этим же цветом наполненный интерьер, а сиденья имеют белые вставки. Ковер розовый, вставки в двери розовые, а также багажное отделение имеет розовый пол.

Автомобиль ездит на заказных 20-дюймовых колесах и имеет 3,7-литровый двигатель V6. Под капотом, кстати, заметно белую краску, и это может быть еще одним доказательством, что это старый полицейский автомобиль.

Пробег и состояние внедорожника не упоминается. Однако, указана цена от 15 000 до 20 000 долларов. Аукцион стартует 8 апреля 2021 года и завершается 10 апреля.

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