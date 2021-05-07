На аукцион выставили последний изготовленный автомобиль Plymouth

На аукцион Bring Trailer выставили последний построенный автомобиль марки Plymouth, которая была подразделением Chrysler. Сейчас торги за Neon 2001 года выпуска выросли до 15 350 долларов.

Заказчиком автомобиля был Даррелл Дэвис, который тогда был старшим вице-президентом по вопросам запасных частей и обслуживания концерна DaimlerChrysler. Цифровой одометр автомобиля зафиксировал лишь 109 км пробега, и в настоящее время он базируется в штате Флорида, США. Об этом сообщает сайт Car and Driver.

Neon в комплектации LX окрашен в серебряный цвет снаружи и имеет черный кожаный салон. Он также получил внутри обработку из древесного зерна, люк на крыше и CD-чейнджер. Он также имеет передний привод и пятиступенчатую механическую коробку передач, а также оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Дэвис сам отогнал машину от конвейера из штата Иллинойс, и сохранил все детали для последующего владельца. Этот человек получит никогда не установленную радиоантенну, оригинальную наклейку на окно, а также другие документы и различные предметы. Автомобиль хранится в климатизированном гараже, но на глушителе на снимках видна коррозия.

Neon 2001 года стал моделью второго поколения автомобиля, и он также продавался, как Dodge в США и Chrysler на других рынках. После закрытия Plymouth 29 июня 2001 года (на следующий день после построения этого автомобиля), Dodge продолжал строить машины и продавать их в США до 2006 года.

Новый Neon стоил 18 210 долларов. Это получается до 27 250 долларов за деньги 2021 года. Резерва на аукционе нет, и торги уже перешли 15 000 долларов. Завершить аукцион планируется 10 мая. Владелец надеется, что автомобиль поедет в тому, кто сможет оценить место этой модели в истории автомобилестроения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Bring A Trailer за 312 555 долларов продали редкий Subaru Impreza 1998 года.