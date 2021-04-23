Mugen предложил пакет тюнинга для Honda HR-V

Известное японское тюнинговое ателье Mugen, специализирующаяся на доработке продукции компании Honda, представила свое дизайнерское видение нового кроссовера HR-V.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. "Придворное" ателье, созданное в 1973 году сыном основателя Honda Хиротоси Хонда, постоянно обновляет список предлагаемой продукции для дальнейшей модернизации продукции бренда.

На этот раз компания подготовила целый список аксессуаров для дебютировавшего несколько месяцев назад в Японии компактного кроссовера Honda HR-V.

Для новинки подготовили несколько вариантов переднего и заднего спойлеров, боковые "юбки", передние и задние бамперы, антикрылья на крыше, а также декоративные элементы.

Кроме того, список опций включает новые 18-дюймовые легкосплавные диски с разными рисунками, комплект салонных ковриков, а также хромированные патрубки выхлопной системы. Позже компания подготовит комплекты для последующей доработки мотора.

Напомним, что Honda HR-V (Vezel – в Японии) оснащается гибридным силовым агрегатом с 1,5-литровым бензиновым мотором и двумя электродвигателями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda раскрыла все секреты европейской версии HR-V Hybrid. Новый кроссовер Honda HR-V e:HEV получит в свое распоряжение гибридный силовой агрегат, который состоит из 1,5-литрового бензинового мотора i-VTEC, а также двух компактных электродвигателей. Суммарная мощность будет достигать 131 л.с., а крутящий момент – 253 Нм