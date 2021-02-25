Mitsubishi рассказала о характеристиках нового гибрида Outlander

Mitsubishi представила гибридный Outlander третьего поколения. Ему добавили мощности и сделали тише.

Outlander PHEV оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, который обеспечивает 126 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Электрический двигатель, который питает заднюю ось выдает 94 л.с. Соответственно общая мощность автомобиля – 220 л.с. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новая батарея емкостью 13,8 киловатт-часов позволяет увеличить дальность хода до 39 километров. Mitsubishi также улучшили максимальную скорость до 134 километров в час.

Есть также некоторые обновления трансмиссии. Новое программное обеспечение улучшает синхронизацию между аккумулятором и двигателем, чтобы они были тише. Водители также могут выбрать новые режимы вождения Sport и Snow.

Автомобиль будут выпускать параллельно с Outlander четвертого поколения, который дебютировал в середине февраля. Отметим, что в США продажи последнего начнутся в уже апреле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mitsubishi готовит электрический кроссовер под именем Evolution. Компания может выпустить первый полностью электрический кроссовер уже в этом году.

Технические компоненты он позаимствует у родственного Nissan Ariya. От него новинка унаследует модульную платформу CMF-EV. В движение кроссовер будут приводить два электромотора, каждый будет отвечать за свою пару колес.