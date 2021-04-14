Mini назвала цену обновленного John Cooper Works

Плановое обновление семейства Mini завершено – компания презентовала самую мощную версию John Cooper Works и назвала его стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После модернизации топовый Mini стал выглядеть еще более агрессивно. Его дизайн отличается от других версий иным оформлением передней части, дополнительными аэродинамическими элементами и рядом других опций.

В частности, модель получила новые светодиодные фары, крупную шестигранную облицовку радиатора с ярко-красной горизонтальной вставкой, а также увеличенные воздухозаборники, призванные улучшить охлаждение мощного мотора и тормозов. Сзади обращает на себя внимание массивный диффузор и сдвоенные хромированные патрубки выхлопной системы по центру.

Под капотом модели уже знакомый 231-сильный форсированный мотор, выдающий "на-гора" 320 Нм крутящего момента. В паре с 6-ступенчатой "механикой" хэтчбеку потребует на разгон до первой "сотни" 6,3 секунды, а опционная 8-ступенчатая АКП Steptronic Sport позволит выполнить это упражнение на 0,2 с быстрее. Кроме того, для модели можно заказать новые адаптивные амортизаторы и стильные легкосплавные диски с новым рисунком.

Изменения в салоне включают новые дефлекторы вентиляции, руль и селектор коробки передач. Расширена палитра цветов и вариантов отделки. Новая инфо-развлекательная система с 8,8-дюймовым экраном имеет расширенный функционал.

За самый мощный и динамичный хэтчбек в семействе Mini придется выложить не менее 963779 грн. (28951 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini представила электрический хэтчбек Pacesetter inspired by JCW. Автомобиль имеет внешность мощной версии, но при этом совершенно безопасен для окружающей среды.