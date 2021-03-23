Mercedes тестирует новую модель в таинственном кузове C-Class

Фотографы-шпионы поймали таинственный прототип Mercedes, который проходит испытания. У него кузов C-Class, но заметно, что это должна быть другая модель.

Это авто отличается по ряду причин, включая более высокий клиренс и более широкую колею. Считается, что модель также имеет полный привод и систему рулевого управления задней оси, как переработанный S-Class. Об этом сообщает Carscoops.

Новый седан Mercedes, который может оказаться кроссовером Carscoops

Прототип, скорее всего, является тестовым автомобилем для будущего кроссовера. Mercedes в течение месяцев испытывал полноценные прототипы GLC, поэтому вряд ли он связан с этим автомобилем. Также кажется маловероятным, что это прототип C-Class All-Terrain, поскольку ожидается, что он будет базироваться на универсале C-Class, а не на седане.

Не до конца понятно, что Mercedes имеет в рукаве. Их модельный ряд внедорожников достаточно свежий, поскольку GLA, GLB, GLE, GLS и G-Class относительно новые, и полноценные прототипы ряда будущих электрических кроссоверов уже были заметны.

Есть вероятность, что это может быть тестовый вариант для EQC второго поколения, который должен выйти через несколько лет. Это лишь предположение, но этот прототип может провести еще немного времени на испытаниях перед превращением в производственный автомобиль.

Возможен прототип для EQC второго поколения Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz представила новые модификации семейства EQC – 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line. Обе получат два тяговых электромотора, суммарная мощность которых достигает 408 л.с.