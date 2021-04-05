Mercedes может выпустить электрическую версию G-Class

Daimler зарегистрировал в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза названия EQG 580 и EQG 560, одна из которых может оказаться электрическим Mercedes G-Class.

Оба имя касаются электрических транспортных средств и их частей. Заявки на регистрацию названий подали 1 апреля 2021 года и сейчас они находятся на рассмотрении. Об этом сообщает Motor1.

Информация об электрическом G-Class появилась еще в 2019 году, когда об этом заявил гендиректор Daimler Ола Келлениус. В следующем году Mercedes-Benz подтвердил это официальным планом компании, по которому до 2030 электрические машины должны составлять более половины общих продаж.

Еще пока мало деталей относительно электрического G- Class, или EQG, как следует его начать называть. Однако Mercedes заявил, что "Легенда будет расти и электрифицироваться". Когда выйдет модель, тоже непонятно, хотя ожидается, что новый G-Class 4x4 Squared выйдет в начале 2022 года.

Сейчас Mercedes готовит EQS – первое авто, основанное на модульной архитектуре компании для роскошных и представительных электромобилей. Поэтому очевидно, что немецкий автопроизводитель активно работает над тем, чтобы увеличить свой диапазон электрических моделей, включающий электрическую версию Mercedes G- Class.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый Mercedes G-Class 4x4 Squared протестировали на Нюрбургринге. Известно, что он получит 4,0-литровый V8 с парой турбокомпрессоров.