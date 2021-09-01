Mercedes-Benz презентовал гибридный спорткар

Спортивное подразделение AMG представило свое новое детище – купеобразній седан AMG GT 63. Гибридная силовая установка в пиковом режиме развивает мощность до 843 л.с.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Специалисты AMG создали гибридную силовую установку E Performance, а первым серийным автомобилем, который ее примерил стал спортседан Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

Под капотом новинки расположен 4-литровый бензиновый мотор V8 с двумя турбинами, который имеет в своем арсенале 639 "лошадок" и 900 Нм крутящего момента. Вместе с ним работают 9-ступенчатый "автомат" AMG Speedshift MCT-9G и стартер-генератор, добавляющий 14 л.с. при старте с места.

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На задней оси установлен электрический блок, в который входят 204-сильный электромотор, 2-ступенчатая трансмиссия и межколесный дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. При этом автомобиль оснащен полноценным полным приводом 4Matic+ с привычным карданным валом.

В гибридном режиме кардан отправляет крутящий момент от ДВС к задним колесам, а в электрическом – может передавать часть момента от электромотора к передним колесам, используя раздаточную коробку и межосевую муфту.

Новая литий-ионная батарея расположена над задней осью. Она работает под напряжением 400 В и имеет энергоемкость всего 6,1 кВтч. Этого хватит, чтобы преодолеть на электротяге до 12 км. В зависимости от режима работы она способна выдавать от 70 до 150 кВт мощности. На стоянке АКБ заряжается от обычной розетки, а в движении на помощь придет система рекуперации.

Гибридный Mercedes-AMG GT – самый мощный автомобиль в семействе. Его силовая установка способна выдать "на-гора" до 843 л.с., а крутящий момент – 1400+ Нм. С таким арсеналом автомобиль весом примерно 2,5 т разгоняется до первой "сотни" за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 316 км/ч. Это лучше, чем у бензиновой модификации и основного конкурента – Porsche Panamera.

Комфорт в путешествии обеспечит пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, а справиться с мощным спорткаром помогут карбоно-керамические тормозные диски.

Широкой общественности новинку покажут на выставке IAA-2021 в Мюнхене, а у дилеров новинка ожидается до конца года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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