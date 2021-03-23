Mercedes-Benz показал полностью электрический минивэн eCitan

Mercedes-Benz опубликовал официальные "шпионские фото" будущего минивэна eCitan. Второе поколение модели разрабатывают с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ожидается, что автомобиль будет базироваться на той же платформе, что и Renault Kangoo. В основном электрический вариант Citan будет выглядеть идентично моделям, работающих на ДВС, хотя на передней панели можно открыть значок марки и там находиться зарядный порт. Об этом сообщает Carscoops.

Хотя на этих фотографиях это трудно заметить, но предыдущие изображения прототипов Citan подтвердили, что у него будут гладкие фары с интегрированными светодиодами, круглые противотуманные фары, раздвижные задние двери и вертикальные задние фонари. Этот прототип также имеет черные колеса, которые несколько отличаются от черных и серебряных колес других тестовых авто.

Известно, что Citan будет предлагаться с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, в дополнение к полностью электрическому. Однако еще нет данных о лошадиных силах и крутящем моменте для ни одного из них.

В пресс-релизе, что подтверждает разработку нового микроавтобуса Mercedes-Benz отметил, что "компактные внешние размеры и одновременно просторное пространство с большим объемом мест для хранения в салоне открывают различные возможные варианты применения маленького фургона, особенно в городских условиях". Также автопроизводитель добавил, что "концепция автомобиля обеспечивает всестороннее оборудование безопасности и высокий уровень комфорта вождения". Mercedes-Benz Citan будет представлен во второй половине 2021 года.

Mercedes-Benz Citan также получит бензиновые и дизельные двигатели Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz готовится представить новый флагманский электрический седан премиум-класса EQS. Он получит купеобразный силуэт и иметь собственный дизайн, не похожий на флагманский S-Class.