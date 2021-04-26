Mercedes-AMG вывел на тесты новую гибридную модель с 804 лошадиными силами

Линейка Mercedes-AMG GT 4-Door получит гибридную модель, которая будет называться GT73e.

Автомобиль заметили на тестах вблизи испытательного центра Mercedes-Benz на гоночной трассе Нюрбургринг. Это уже не впервые прототип модели увидели на испытаниях, но в этот раз он получил другой внешний вид. Об этом сообщает Motor1.

GT73e сбросил традиционный монохромный камуфляж в пользу новой черно-серо-красной окраски. Из-за такой обработки кузова стало понятно, что этот автомобиль засветился еще в марте, когда Mercedes выложил тизер гиперкара Project One с гоночным автомобилем компании для Формулы-1.

Ожидается, что AMG GT73e с высокими техническими характеристиками получит 4,0-литровый турбированный V8 с гибридной поддержкой, который обеспечит 804 лошадиные силы и 1001 Ньютон-метр крутящего момента. Для сравнения, GT 63 S производит только 630 л.с.

Обновленный модельный ряд AMG GT 4-Door Coupe, включая AMG GT73e, скорее всего, дебютирует до конца 2021 года, как модель 2022-го.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-AMG представил новую платформу для спортивных моделей. "Сердцем" новых спорткаров подразделения Mercedes-AMG станет гибридная силовая установка E Performance, а первым ее получит Mercedes-AMG GT 73.