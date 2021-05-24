Мастер собственноручно затюнинговал заброшенный Renault Dauphine

На YouTube-канале AutotopiaLA показали тюнингованный Renault Dauphine, который его владелец Джастин изменил до неузнаваемости. Ему расширили корпус и установили новый двигатель.

Автомобиль получил уникальную конструкцию, которая является единственной в своем роде. Он выглядит, как необычный классический раллийный автомобиль, но звучит, как суперкар. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Джастин получил модель в запущенном состоянии, избитую и с большим количеством ржавчины. Мастер создал для машины новое шасси и раму для труб, которые можно было бы поместить под кузов.

Он также установил внутрь 2,8-литровый двигатель VR6, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Джастин добавил дифференциал предельного скольжения, чтобы улучшить характеристики на поворотах.

Внешний вид автомобиля и его обработка впечатляет, учитывая, что над всем этим работала один человек. Модель получила уникальную консольную подвеску и обработанная патиной. В США Renault Dauphine практически неизвестен, что делает его еще более уникальным на местных дорогах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры показали Golf GTI с салоном в стиле Rolls-Royce.