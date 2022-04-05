Литовский клуб журналистов передал украинским воинам 33 автомобиля

Литовский клуб журналистов (LJA) объявил акцию "Подари автомобиль Украине". Активисты собрали для украинских защитников 33 автомобиля – внедорожники и минивэны.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Национального союза журналистов Украины. Анонсированная акция получила широкий резонанс. К примеру, гонщик Ауримас Онушкявичюс, имеющий собственный транспортный бизнес, предложил бесплатно перевезти автомобили, предназначенные для борьбы с агрессором в Украине.

Видео дня

"Только за первую неделю кампании нам предложили столько машин, что мы отбирали лучшие тринадцать с помощью членов клуба, – рассказал президент Литовского клуба журналистов Валдас Валюкявичюс. – Мы также можем радоваться, что наше сообщение дошло до финских СМИ, поэтому к нам звонят не только литовцы, но и финны, желающие подарить украинцам свои автомобили".

Напомним, что небезразличные люди из разных стран оказывают всестороннюю помощь защитникам и гражданам Украины. Например, как сообщал ранее OBOZREVATEL, правительство Австралии отправит партию современных бронемашин Bushmaster.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!