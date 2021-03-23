Lexus опубликовал тизер нового загадочного и утонченного концепта

Lexus показал новую загадочную модель, которая должна дебютировать 30 марта. Компания опубликовала тизерные изображения новинки.

Производитель роскошных авто держит детали под прикрытием, но в Motor 1 отредактировали фото, пытаясь раскрыть больше информации о дизайне. Кажется, авто имеет относительно высокий клиренс, намекая на силуэт, который будет похож на внедорожник, но крыша получит аэродинамические формы.

Загадочная модель Lexus дебютирует 30 марта Motor1

Пока нет видимых вырезов для дверей, потенциальная производственная версия, скорее всего, будет пятидверную компоновку. Видно подсвеченный логотип спереди и заметные надписи "Lexus" на двери багажника, а также перегородку, которая делит пополам заднее стекло. Впереди, под капотом видно равную лобную область. Также похоже, что платформа была задумана не только для сугубо электрических автомобилей, но и для моделей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

В основе нового концепта Lexus лежит анонсированная ранее трансмиссия Direct4 для электромобилей и гибридов. Она состоит из переднего и заднего электродвигателей для каждой оси, что означает, что крутящий момент распределяется индивидуально. Для гибридов, как ожидается, бензиновый двигатель будет направлять мощность на передние колеса, тогда как электронный двигатель ведет заднюю ось.

Автомобиль получил трансмиссию Direct4 Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lexus представил самую мощную в истории модели версию IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Всего будет изготовлено 500 экземпляров