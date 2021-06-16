Корейцы разработали технологию, которая уменьшает риск возгорания в аккумуляторах электрокаров

Несмотря на стремительное развитие электромобилей, безопасность литий-ионных батарей до сих пор остается проблемой. Существует опасность, что они могут загораться и взрываться.

Решением этого вопроса занялись в Корейском институте науки и технологий. Они использовали полупроводниковую технологию, которая повысила безопасность аккумуляторов. Об этом сообщили на сайте EurekAlert.

Ученым удалось сдерживать рост дендритов – кристаллов с несколькими ветвями, которые образуются во время зарядки батареи и вызывают пожары аккумуляторов электрических автомобилей.

Технологию проверили в экстремальных электрохимических условиях, в которых аккумулятор оставался стабильным до 20 циклов заряда/разряда. Также благодаря своей разработке ученым удалось повысить эффективность батареи.

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"Эффективное подавление роста дендритов является ключевым фактором повышения безопасности батареи. Технология, предложенная в этом исследовании, обеспечивает план развития следующего поколения аккумуляторов, в которых будет отсутствовать риск пожара", – сказал ведущий исследователь доктор Джунг Ки Ли.

Он также сказал, что следующей задачей его команды будет сделать эту технологию более дешевой, чтобы она имела больший коммерческий успех.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по прогнозам, к 2026 году производство электрокаров таким же дешевым, как бензиновых и дизельных автомобилей. Одной из причин этого станет снижение стоимости аккумуляторов.