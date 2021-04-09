Kia Sonet обзавелся 7-местной версией

Корейская компания Kia расширила семейство кроссоверов Sonet новой 7-местной модификацией.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавнего представления семиместного кроссовера Huyndai Alcazar, свой вариант для большой компании подготовили в родственном Kia.

Новая версия модели Sonet достигает в длину 4120 мм. На третьем ряду места не много и они предназначены для детей и взрослых ростом не более 160 см. Еще одним отличием от обычной 5-местной модели стали новые сидения второго ряда, которые не только откидываются вперед, но и разделены в пропорции 60:40.

Для Kia Sonet предлагается бензиновый полуторалитровый двигатель мощностью 115 сил. В тандеме с ним может работать 6-ступенчатая "механика" или вариатор, а привод осуществляется на переднюю ось. Дополнительный ряд сидений обойдется в $450, а стоимость новинки стартует с отметки $13700. Первыми новинку смогут приобрести жители Индонезии, а затем кроссовер ожидается и в других странах региона.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia провела презентацию электромобиля EV6.