Kia представила для США новый электрокар, получивший 576 лошадиных сил

Kia представила для рынка США электрический автомобиль EV6. В марте 2021 года у него был глобальный дебют, но теперь компания представила его версию для Америки.

Это первая модель от южнокорейского бренда, которая построена с нуля, как чисто электрическое транспортное средство. В общем это тот же EV6, который можно будет найти во всем мире, но для США он получил некоторые интересные различия. Об этом сообщает Motor1.

Американский EV6 имеет 482 км пробега на одном заряде. В то же время в глобальной версии – 508 км за WLTP. Версия GT будет использовать двойные двигатели на 576 лошадиных сил, управляющие всеми четырьмя колесами. Этого достаточно, чтобы разогнать автомобиль до 97 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Вместе с GT будут еще три другие варианта с меньшей мощностью. Это будет заднеприводная модель мощностью 167 л.с., модернизированный RWD EV6 с более крупным аккумулятором на 218 л.с. и базовый AWD EV6 с двойными двигателями, которые будут выдавать комбинированные 313 л.с.

Первым на продажу выйдет EV6 First Edition, ограниченный до 1500 единиц и доступен в уникальных цветовых сочетаниях. Это будет модель с полным приводом, хотя Kia не уточняет, получит ли она характеристики GT.

EV6 имеет первую запатентованную в мире систему многозарядного устройства, которая поддерживает зарядку 400 В и 800 В. Когда оно подключено к быстрому зарядному устройству, пробег в 112 км можно добавить за пять минут, а 337 км – за 18 минут.

Устройство также имеет функцию Vehicle-to-Load (V2L), что дает ему возможность служить большим мобильным аккумулятором с 110-вольтовыми розетками, из которых можно заряжать что-либо со стандартной вилки. EV6 также может заряжать другие электромобили мощностью 1,1 кВт.

Внутри EV6 установлены 12-дюймовые центральный кластер и информационно-развлекательный экран, которые соединены между собой. В результате это дало широкий изогнутый дисплей. EV6 стандартно поставляется с 21 ассистентом помощи водителю и системой безопасности, а также расширенными функциями, такими как дисплей дополненной реальности.

EV6 поступит в продажу в Южной Корее в течение этого года, а в США уже в 2022 году. Поставки начнутся в начале года, а модель GT должна выйти в конце 2022 года.

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