Kia показала первые тизеры внедорожника Telluride
Корейская компания Kia представила первые иллюстрации кроссовера Telluride нового поколения. Новинка дебютирует на следующей неделе на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В преддверии открывающейся на следующей неделе автомобильной выставки в Нью-Йорке дебютирует флагманский кроссовер Telluride.
Новинка получила существенные изменения в дизайне и интерьере. Автомобиль будет доступен в нескольких вариантах салона – семи или восьмиместном. Модель получит совершенно новый цифровой кокпит. Его главной особенностью является широкий тонкий цифровой дисплей, как на электрическом EV6.
Покупателям будут доступны несколько вариантов силовых агрегатов, включая гибридный, а также передний или полный привод. Напомним, что нынешнее поколение модели на американском рынке оснащается 3,8-литровым V6, работающим в паре с 8-ступенчатым "автоматом".
Больше информации о новинке станут известны 13 апреля после презентации модели на автошоу.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia показалa новый гибридный Sportage.